Adam Levine reage a alegada traição: “A minha mulher e a minha família são o mais importante para mim neste mundo”

Adam Levine, vocalista dos Maroon 5, reagiu esta tarde às declarações da influenciadora de 23 anos Sumner Stroh, que alegou num vídeo partilhado no TikTok ter tido um caso amoroso com ele. “Muito está a ser dito sobre mim, neste momento, e quero esclarecer tudo”, começa por escrever o músico num comunicado partilhado nas stories do Instagram.

“Não medi bem os meus atos ao falar de forma sedutora com outra pessoa que não a minha mulher. Contudo, não tive um caso amoroso”, defende Levine, “passei os limites durante um período da minha vida de que me arrependo. Em certos momentos, tornou-se pouco apropriado e já falei sobre esse assunto e dei passos para resolvê-lo com a minha família”.

O músico termina a mensagem dizendo: “a minha mulher e a minha família são o mais importante para mim neste mundo. Ser ingénuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que importa para mim foi o maior erro que poderia ter cometido. Nunca mais o farei. Assumo toda a responsabilidade. Vamos ultrapassar isto juntos”.