Adam Levine, dos Maroon 5, terá traído a mulher com uma influenciadora do TikTok

Adam Levine terá tido um caso amoroso com a influenciadora Sumner Stroh, de 23 anos, que veio agora tornar o envolvimento público num vídeo partilhado com os seus seguidores no TikTok. O vocalista dos Maroon 5 é casado com a modelo da Victoria’s Secret Behati Prinsloo desde 2014, estando o casal neste momento à espera do terceiro filho.

“Essencialmente, estava a ter um caso com um homem que é casado com uma supermodelo da Victoria’s Secret”, começa por dizer Sumner no vídeo, antes de partilhar algumas das mensagens que partilhou com Levine ao longo de um ano, “era jovem e inocente, naquela altura. E, para ser sincera, senti-me explorada. Foi fácil manipular-me”.

Explicando que entretanto deixaram de contactar um com o outro, Stroh revela que Levine lhe enviou recentemente uma mensagem no Instagram na qual lhe perguntava se havia problema em dar o seu nome ao próximo filho: “OK, pergunta séria. Vou ter mais um bebé e se for um rapaz quero que se chame Sumner. Tens algum problema com isso? Estou a falar muito a sério”.

“Nunca quis vir a público com este assunto porque, obviamente, sei bem as consequências que isto traz para alguém que faz dinheiro da forma como eu faço, sendo uma modelo de Instagram”, acrescenta a influenciadora, “mas tinha enviado umas capturas de ecrã de forma descuidada a uns amigos em quem achava que podia confiar e um deles tentou vender a história a um tabloide”. Até ao momento, Levine ainda não comentou as alegações.