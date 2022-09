Pedro Abrunhosa esteve presente na reabertura do Mercado do Bolhão, no Porto, esta quinta-feira.

O músico deu um concerto-surpresa perante uma plateia de comerciantes e clientes, abrindo com as palavras “bem-vindos ao nosso Bolhão”.

O Mercado do Bolhão reabriu esta quinta-feira, após quatro anos encerrado devido a obras de restauro. Veja imagens do concerto: