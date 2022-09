O dueto inesperado de “Cantar Carneiros”, novo álbum de Agir: “Pensei, ‘por que raio a Isabel Ruth quer mostrar-me as canções dela?’”

“Cantar Carneiros”, o novo álbum de Agir, conta com duetos com quatro vozes femininas: além de Bárbara Tinoco em ‘Morada’, Milhanas em ‘Constelações’ e Tainá em ‘Tem Mais’, o músico canta ‘Madalena’ em dueto com a atriz Isabel Ruth, que escreveu e compôs a canção.

“O meu pai [o músico Paulo de Carvalho], um certo dia, manda-me uma mensagem a dizer que a Isabel Ruth tinha composto umas canções e queria que eu ouvisse”, explica Agir à BLITZ, “eu não a conhecia, sem ser publicamente, nunca tinha privado com ela e até pensei. ‘por que raio é que a Isabel Ruth me quer mostrar as canções dela?’. Mas combinei com ela, fui ter a casa dela e passámos uma tarde muito agradável com ela a tocá-las à guitarra”.

O músico decidiu, então, convidar Isabel Ruth a cantar consigo o tema ‘Madalena’, “que é um bocado autobiográfico dela”, e incluí-lo em “Cantar Carneiros”. “É a única música do álbum que não foi escrita por mim. Ela ficou toda contente e ao dia de hoje há aqui uma cumplicidade e, sem desvendar muito, não há de ser a última vez que vamos colaborar”.

“A Tainá e a Bárbara Tinoco são duas mulheres de quem gosto muito, neste momento, a fazer canções, portanto escrevemo-las em conjunto”, diz Agir sobre ‘Tem Mais’ e ‘Morada’, acrescentando, sobre ‘Constelações’: “eu e a Milhanas somos muito amigos e também estou a trabalhar em coisas do álbum dela, então foi muito natural. A música já estava feita e desafiei-a para cantar. Aceitou e hoje até acho que devia ser só a voz dela porque canta tão bem que a minha até pode estragar”.