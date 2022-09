59 preciosidades de PJ Harvey chegam em novembro

PJ Harvey irá lançar, em novembro, uma nova compilação que reúne vários temas inéditos, lados B e raridades diversas.

Intitulada precisamente “B-Sides, Demos and Rarities”, esta compilação contará ao todo com 59 faixas e tem lançamento marcado para o dia 4 de novembro, em formato 6xLP, 3xCD e/ou digital.

Entre os temas incluídos estão maquetas de ‘Dry’ e ‘Missed’, recentemente disponibilizadas para escuta, bem como ‘Somebody’s Down, Somebody's Name", lado B lançado em 1995 que estará pela primeira vez disponível em formato digital.

A masterização esteve a cargo de John Parish, colaborador de longa data de PJ Harvey. Este será o último lançamento da campanha de reedições iniciada pela artista britânica, que não edita um álbum novo desde “The Hope Six Demolition Project”, de 2015.

Confira o alinhamento completo:



CD 1



“Dry” (demo)

“Man-Size” (demo)

“Missed” (demo)

“Highway 61 Revisited” (demo)

“Me-Jane” (demo)

“Daddy”

“Lying in the Sun”

“Somebody’s Down, Somebody’s Name”

“Darling Be There”

“Maniac”

“One Time Too Many”

“Harder”

“Naked Cousin”

“Losing Ground”

“Who Will Love Me Now”

“Why D’ya Go to Cleveland”

CD 2

“Instrumental #1”

“The Northwood”

“The Bay”

“Sweeter Than Anything”

“Instrumental #3”

“The Faster I Breathe the Further I Go” (4 pistas)

“Nina in Ecstasy 2”

“Rebecca”

“Instrumental #2”

“This Wicket Tongue”

“Memphis”

“30”

“66 Promises”

“As Close As This”

“My Own Private Revolution”

“Kick It to the Ground” (4 pistas)

“The Falling”

“The Phone Song”

“Bows & Arrows”

“Angel”

“Stone”

CD 3

“97°”

“Dance”

“Can on the Wall” (demo)

“You Come Through” (demo)

“Uh Huh Her” (demo)

“Evol” (demo)

“Wait”

“Heaven”

“Liverpool Tide”

“The Big Guns Called Me Back Again”

“The Nightingale”

“Shaker Aamer”

“Guilty” (demo)

“I’ll Be Waiting” (demo)

“Homo Sappy Blues” (demo)

“The Age of the Dollar” (demo)

“The Camp”

“An Acre of Land”

“The Crowded Cell”

“The Sandman” (demo)

“The Moth” (demo)

“Red Right Hand”