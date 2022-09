Anitta: “Só fui ao Rock in Rio em Portugal porque os portugueses ficariam chateados se eu não fosse“

Anitta explicou, nas redes sociais, o que a levou a atuar no Rock In Rio-Lisboa, no passado mês de junho.

A artista brasileira afirmou que só marcou presença no festival “porque os portugueses estavam à espera [de um concerto] há muito tempo, e ficariam chateados se eu não fosse”.

As declarações de Anitta surgiram na sequência das mensagens críticas que deixou, esta semana, à organização do Rock In Rio.

Anitta garantiu mesmo que “nunca mais” irá “pisar o palco deste festival”, exigindo uma mudança na forma como os artistas de língua portuguesa são tratados.

“Pergunte aos mais corajosos como é tratado quem é do Brasil, e como é tratado quem é de fora. É como se nos estivessem a fazer um grande favor””, escreveu.

A artista aproveitou ainda para falar do facto de o funk carioca continuar a ser desprezado pelo festival. “O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival, e eu sei bem de pertinho como”.