Anitta sobre o Rock in Rio: “Não piso o palco deste festival nunca mais”

Anitta deixou uma série de mensagens bastante críticas da organização do Rock In Rio, afirmando que “nunca mais” irá “pisar o palco deste festival”.

“Só se um dia resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como é tratado quem é do Brasil, e como é tratado quem é de fora. É como se nos estivessem a fazer um grande favor”, continuou.

Anitta, que não esteve presente no Rock In Rio-Brasil (atou em junho na edição portuguesa do festival), falou ainda do espetáculo de Ludmilla, com quem teve um desentendimento público em 2020. “Independentemente das minhas questões pessoais, a minha opinião profissional é que ela deveria ter sido colocada no lugar respetivo ao seu sucesso, o Palco Mundo”, escreveu.

A artista aproveitou ainda para falar do facto de o funk carioca continuar a ser desprezado pelo festival. “O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival, e eu sei bem de pertinho como”, disse.