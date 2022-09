PnB Rock morto a tiro num restaurante em Los Angeles

Morreu o rapper PnB Rock, aos 30 anos.

O rapper foi mortalmente alvejado durante um assalto, enquanto almoçava com a sua namorada no restaurante Roscoe’s House of Chicken & Waffles, em Los Angeles. Ainda foi transportado para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades já se encontram a investigar o caso, estando neste momento a examinar as imagens captadas pelas câmaras de vigilância de forma a identificar o suspeito do crime.

PnB Rock ganhou destaque em 2015, com ‘Fleek’, tendo colaborado com artistas como Ed Sheeran e Chance the Rapper. Em 2016, lançou os êxitos ‘Everyday We Lit’, com YFN Lucci, e ‘Selfish’.