Em palco, os Metallica pediram aos fãs que fossem sinceros em relação ao álbum “St. Anger”. Receberam um coro de assobios

Há muito que se sabe que “St. Anger” é dos mais mal-amados álbuns dos Metallica. É prova disso a reação do público em vários concertos da mais recente digressão da banda norte-americana (como em São Paulo, no Brasil, em maio), ao perceber que a banda iria tocar um dos temas do disco de 2003.

Num vídeo partilhado pela “Metal Hammer”, James Hetfield pergunta aos fãs o que acham de “St. Anger”, recebendo de imediato um coro de assobios.

O músico manteve no entanto o bom humor, dizendo que “um dia vão perceber esse disco” e ameaçando tocar “mais oito canções do ‘St. Anger’”.

Veja o vídeo: