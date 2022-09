Post Malone homenageia os Pearl Jam com versão de ‘Last Kiss’

Post Malone partilhou, nas redes sociais, um trecho de uma versão que fez para ‘Last Kiss’, canção popularizada pelos Pearl Jam.

Não é a primeira vez que Post Malone encontra inspiração no grunge ou nos próprios Pearl Jam, tendo feito uma versão para ‘Better Man’ durante uma entrevista com Howard Stern, em junho.

‘Last Kiss’ foi lançada em 1961 por Wayne Cochran, e foi um sucesso nas mãos de J. Frank Wilson and the Cavaliers. As gerações mais novas irão conhecê-las através dos Pearl Jam, que interpretaram ‘Last Kiss’ no álbum “No Boundaries”, de apoio às vítimas da guerra no Kosovo.

Esta versão de Post Malone, na guitarra acústica, foi interpretada durante um concerto em Roma. O rapper promete lançar o vídeo completo “em breve”: