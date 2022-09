Kanye West agradece a Isabel II: “A vida é uma coisa preciosa. Vou libertar-me de todos os meus rancores”

Kanye West afirmou que irá abandonar “todos os rancores” que sente, na sequência da morte da rainha Isabel II.

No Instagram, o músico escreveu que “a vida é algo precioso”, ao lado de duas fotos de Isabel II quando jovem. “Vou libertar-me de todos os meus rancores. Caminho em direção à luz”.

Kanye não especificou, no entanto, se isso implicará fazer as pazes com o comediante Pete Davidson, ex-namorado de Kim Kardashian e o seu alvo preferido do último ano, ou com Kid Cudi, com quem também se desentendeu.

Veja a publicação de Kanye West: