Os Pearl Jam atuaram na passada quinta-feira no Canadá, tendo interpretado uma versão de ‘Her Majesty’, dos Beatles, em homenagem à rainha Isabel II, falecida nesse dia.

“Vou pedir esta emprestada ao Paul [McCartney]”, afirmou Eddie Vedder antes de tocar o tema em questão, a breve faixa escondida do álbum “Abbey Road”, de 1969. No final, os Pearl Jam seguiram para ‘All Those Yesterdays’, tema presente em “Yield”, de 1998.

Veja o vídeo da atuação: