Axl Rose pede desculpas pela sua atuação no Rock in Rio Brasil

Os Guns N' Roses atuaram na edição deste ano do Rock In Rio Brasil, no Rio de Janeiro, na passada quinta-feira, e o estado da voz de Axl Rose voltou a gerar críticas.

No Twitter, o vocalista pediu entretanto desculpas pela atuação, que justificou pelo facto de estar “algo doente”. “Tentei tossir nos momentos em que não tinha de cantar. Felizmente não é covid-19”, escreveu.

“Cantar não foi exatamente fácil para o astro do rock. Durante as primeiras músicas, a voz parecia sair com esforço e Axl mostrava uma expressão compenetrada para cantar”, pode ler-se na reportagem do portal “UOL”.

Após o concerto, o jornal “Estado de São Paulo” foi mais longe, escrevendo que Axl Rose, de 60 anos, se deveria reformar.

“Outrora destaque do grupo, ele hoje canta com voz estridente, beirando a desafinação. Ou seja, as suas grandes qualidades, animação e talento musical estiveram totalmente ausentes do palco”, pode ler-se.

“Foi a quinta apresentação dos Guns N' Roses num Rock in Rio mas, depois desta noite, é de se questionar se valerá esperar por uma sexta”.