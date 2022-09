Guns N’ Roses no Rock in Rio Brasil: um pequeno atraso, a homenagem à rainha de Inglaterra e “a famosa voz de pato” de Axl Rose

31 anos depois de se estrearem no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, os Guns N' Roses voltaram ao festival brasileiro, esta quinta-feira, para um concerto recheado de êxitos. Apesar de a banda ser conhecida por muitas vezes entrar em palco com grandes atrasos, o início do espetáculo de duas horas e meia aconteceu apenas 5 minutos depois da hora prevista.

Segundo a imprensa brasileira, Axl Rose homenageou de forma subtil a rainha de Inglaterra, Isabel II, que morrera poucas horas antes do início do concerto, apresentando uma cartola com a bandeira do Reino Unido, e t-shirt a condizer, durante a canção ‘Knockin’ on Heaven's Door', clássico de Bob Dylan que os Guns N' Roses gravaram em 1990.

“Axl Rose não é o mesmo, mas compensa a dificuldade nos agudos com graves imponentes”, lê-se na reportagem do site da Globo, muito crítica dos problemas vocais do cantor norte-americano, “às vezes ele alcança as notas, mas a que custo? Em ‘Live and Let Die’ e ‘Civil War’, por exemplo, o agudo vem com uma cara de dor física e um timbre sofrido, a famosa voz de pato”.

O site UOL também critica a voz de Axl Rose, apontando o “esforço físico” do cantor, que apelida de “vovô radical”. “Cantar não foi exatamente fácil para o astro do rock. Durante as primeiras músicas, a voz parecia sair com esforço e Axl mostrava uma expressão compenetrada para cantar”, lê-se na reportagem, “enquanto o show avançava, as exigências físicas ficaram mais evidentes. Suando bastante, Axl ofegava entre os versos”.

O alinhamento do concerto de mais de duas horas contou com êxitos como ‘Welcome to the Jungle’, ‘November Rain’, ‘Patience’ ou ‘Paradise City’, mas também com versões de canções de Velvet Revolver ('Slither'), Misfits ('Attitude') ou Jimmy Webb ('Wichita Lineman'). Recorde-se que os Guns N' Roses já tocaram várias vezes no Rock in Rio, tendo subido ao palco do festival, em Lisboa, em 2006.

Confira o alinhamento completo do concerto dos Guns N' Roses no Rock in Rio Brasil deste ano.

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither

Welcome to the Jungle

Better

Double Talkin' Jive

Live and Let Die

Estranged

Rocket Queen

You Could Be Mine

Attitude

Absurd

Hard Skool

Civil War

Sweet Child O'Mine

November Rain

Wichita Lineman

Knockin' on Heaven's Door

Nightrain

Patience

Don't Cry

Paradise City