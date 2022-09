Ozzy Osbourne nunca tinha ouvido falar de Taylor Hawkins (até vê-lo a tocar no álbum que saiu hoje)

Ozzy Osbourne confessou que nunca tinha ouvido falar de Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters que morreu em março passado aos 50 anos, antes de o músico colaborar no seu novo álbum, “Patient Number 9”, editado esta sexta-feira. O músico surge postumamente no disco, um dos últimos trabalhos que gravou, tendo emprestado a sua bateria a várias canções.

“Para ser completamente honesto, nunca tinha ouvido falar dele antes de ele tocar no meu álbum”, revelou Osbourne em entrevista à revista Kerrang!, “mas só podia ser bom para tocar com os Foo Fighters do Dave Grohl. Quando o conheci, e com base naquilo que presenciei, era um homem muito simpático, uma daquelas almas que vai, certamente, perdurar. Nem consigo imaginar como toda a gente naquela banda ficou quando o pobre homem morreu”.

Numa outra entrevista, à rádio SiriusXM, Osbourne disse também que Taylor Hawkins “era um baterista fenomenal” e que ficou incrédulo quando o viu tocar. Além do baterista, “Patient Number 9” conta também com colaborações de Eric Clapton, Josh Homme, Jeff Beck, Zakk Wylde, Dave Navarro ou Robert Trujillo.