Trent Reznor dos Nine Inch Nails emocionou-se quando assistia à homenagem a Taylor Hawkins: “Fiquei com lágrimas nos olhos”

Trent Reznor não esteve presente no concerto de homenagem a Taylor Hawkins, realizado no passado sábado em Londres, mas deixou elogios a um evento “muito tocante e sincero”.

Durante um concerto dos Nine Inch Nails no Red Rocks Amphitheater, no estado norte-americano do Colorado, Reznor aproveitou para falar de Hawkins, “um homem extremamente simpático”.

“Muitos dos meus amigos tocaram [no concerto de homenagem]. Comecei a vê-lo, e três horas depois ainda o estava a ver. Fiquei com lágrimas nos olhos”, contou.

“Se ainda não o viram, façam-no. Porque está muito bem feito. É muito tocante e sincero”.

Veja um vídeo desse momento: