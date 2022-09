Pixies lançam a primeira canção de sempre composta pelo guitarrista Joey Santiago

Os Pixies, que recentemente atuaram no Vodafone Paredes de Coura, acabam de lançar o vídeo de ‘Dregs of the Wine’, canção incluída no seu novo álbum, “Doggerel”.

Esta canção é a primeira, na longa carreira dos Pixies, a ter ‘assinatura’ do guitarrista Joey Santiago, que em comunicado explicou como lhe surgiu o tema. “Estava tipo zombie, a tocar. Depois pousei a guitarra e disse: ‘bem, que perda de tempo, não presto para nada’. Mas, sem eu saber, a minha namorada estava a gravar. Mostrou-me a gravação e eu fiquei: ‘Espera aí! Até está bom!’”.

Quanto à letra, inclui referências aos Van Halen, domadores de leões e tomar ácido.

“Doggerel” sai a 30 de setembro. Veja aqui o vídeo de ‘Dregs of the Wine’: