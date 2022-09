Nick Cave & The Bad Seeds em Lisboa: a foto da despedida de “uma longa e bonita digressão”

Warren Ellis deixou uma mensagem de agradecimento, nas redes sociais, aos fãs e à equipa de produção encarregue da digressão de Nick Cave e dos Bad Seeds, que chegou ao fim no passado sábado com um concerto em Lisboa.

“Obrigado a todos os que vieram ver os concertos. Vocês são do melhor”, escreveu. “Foi uma longa e bonita digressão”.

“Que Cave é, além de um magistral escritor de canções, um feroz animal de palco, toda a gente que algum dia se cruzou com ele sabe, mas o mais inacreditável é que as suas atuações continuam a surpreender até os admiradores mais apaixonados”, escreveu a BLITZ sobre o concerto de Nick Cave no MEO Kalorama.

“Ver dois concertos memoráveis de Nick Cave com um intervalo de quase 20 anos pode não parecer nada de extraordinário… Mas é. Especialmente para quem admira, entende e respeita, mas não venera o bardo mais iluminado de terras australianas".

Veja a mensagem de Warren Ellis: