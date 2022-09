Nick Cave dedicou ‘Into My Arms’ a Beatriz Lebre, jovem assassinada em Lisboa há dois anos

Foi no início do encore: depois de quase duas horas em palco, Nick Cave e os seus Bad Seeds voltaram ao palco do MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, para o epílogo de um concerto inesquecível, catorze anos depois da última vinda a Lisboa.

Apresentando ‘Into My Arms’, uma das canções mais emblemáticas da sua carreira, Nick Cave evocou a memória de Beatriz Lebre, jovem de Elvas assassinada e atirada ao Rio Tejo em 2020 por um colega de curso do ISCTE, em Lisboa. A canção de “The Boatman's Call”, álbum de 1997 do artista, seria - segundo revelou a mãe de Beatriz - uma das favoritas da estudante de Psicologia. “Esta canção é dedicada a Beatriz Lebre, recebi uma carta muito bonita de sua mãe, nos Red Hand Files [site onde Cave responde a perguntas dos seguidores], ela gostava muito desta canção”: eis as palavras do músico australiano.

O momento não passou despercebido e reveste-se de um especial significado, tendo em conta que Cave, ele mesmo, perdeu dois filhos: Arthur, em 2015, e Jethro, em maio deste ano.