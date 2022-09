O que esperar do concerto dos Arctic Monkeys esta sexta-feira em Lisboa: os vídeos e o alinhamento do espetáculo “maduro” em Espanha

Os Arctic Monkeys são, esta sexta-feira, a banda mais aguardada do festival MEO Kalorama, festival que decorre no Parque da Bela Vista, em Lisboa, e no qual a banda inglesa dará o seu nono concerto em Portugal.

Com álbum novo no horizonte - “The Car”, o sétimo longa-duração da banda, sai em outubro -, os Arctic Monkeys acabaram por só apresentar uma canção retirada desse novo trabalho, ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am'. “AM", o extremamente bem-sucedido álbum de 2013, acabou por ser o disco mais representado, com seis canções no alinhamento. Ao mais recente “Tranquility Base Hotel and Casino”, Alex Turner e companhia foram buscar apenas dois temas.

Na crítica publicada no jornal “El Español”, escreve-se que os “trintões” Arctic Monkeys subiram ao palco principal do festival Cala Mijas pelas 23h, “para fazerem rock de camisa, alguns até de casaco”. Iluminados por “cores ocre e creme”, ainda assim viram a “mística adulta” abalada quando os ecrãs gigantes mostraram as primeiras imagens de Alex Turner e na plateia se fizeram ouvir gritos de “guapo!”.

“O que fazer quando já se salvou o rock and roll e a próxima meta é a meia-idade?”, pergunta o jornalista. “A maior banda do século XXI - e em particular o seu frontman - responderam a essa pergunta abraçando a sedução da sua própria decadência, numa fase de Elvis em Las Vegas que dá continuidade estética ao subvalorizado ‘Tranquility Base Hotel & Casino’. São os dias maduros de Alex Turner”, conclui-se.

“As canções rápidas soaram rápidas, as lentas muito lentas. Alex Turner fez aquilo que lhe deu na gana e, a julgar, pelos pedidos de casamento no Twitter, o feitiço permanece vivo”.

Veja aqui o alinhamento do concerto e alguns vídeos do mesmo:

Arctic Monkeys em Málaga, 1 de setembro:



Do I Wanna Know?

Brianstorm

Snap Out of It

Crying Lightning

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

Potion Approaching

The View From the Afternoon

Cornerstone

That's Where You're Wrong

Pretty Visitors

Tranquility Base Hotel + Casini

Why'd You Only Call Me When You're High?

I Ain't Quite Where I Think I Am

Do Me a Favour

From the Ritz to the Rubble

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Knee Socks

50



Encore



One Point Perspective

Arabella



R U Mine?

Do I Wanna Know:

505:

Don't Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair:

Os Arctic Monkeys tocam no MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, esta sexta-feira, 2 de setembro, às 23h00. Roísín Murphy, Legendary Tigerman e Jessie Ware são outros dos artistas do cartaz deste segundo dia de festival.