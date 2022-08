Arctic Monkeys lançam primeira canção nova em quatro anos. Veja o vídeo nostálgico de ‘There'd Better Be a Mirrorball’

Os Arctic Monkeys lançaram esta semana a sua primeira canção nova em quatro anos. ‘There’d Better Be a Mirrorball' é um tema lento, com uma certa aura jazz, que age como o primeiro single para “The Car”, disco que os Arctic Monkeys editarão em outubro.

Juntamente com o tema, os Arctic Monkeys divulgaram o seu respetivo vídeo, realizado pelo vocalista e guitarrista Alex Turner.

Recorde-se que os Arctic Monkeys são um dos destaques da primeira edição do festival MEO Kalorama, atuando na próxima sexta-feira, 2 de setembro.