EXCLUSIVO: Veja a capa de “Cantar Carneiros”, novo álbum de Agir, com a assinatura de Bordallo II

Agir, convidado desta semana do podcast Posto Emissor, regressa na próxima semana aos álbuns com “Cantar Carneiros”, um registo acústico que, segundo o músico nasceu das suas “insónias crónicas”. A capa, que pode ser vista em exclusivo e em primeira mão abaixo, conta com trabalho artístico assinado pelo artista plástico Bordallo II, intitulado “Little Lighted Lamb”, sobre uma fotografia de Arlindo Camacho.

Além dos mais recentes singles, ‘Prescrever’, ‘Mesa Para Dois’ e ‘Nas Novelas’, “Cantar Carneiros” conta com contribuições vocais de Bárbara Tinoco, Milhanas, Tainá e a atriz Isabel Ruth, responsável também pela música e letra da canção ‘Madalena’.

“Um disco completamente acústico, onde o eletrónico fica de fora”, é desta forma que Agir apresenta o novo álbum, com edição a 9 de setembro, “uma tentativa de abdicar da perfeição em prol da verdade, assumindo, assim, os erros que só o primeiro take nos dá”. Saiba mais sobre “Cantar Carneiros” no mais recente episódio do Posto Emissor: