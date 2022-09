Posto Emissor #114: BLITZ convida Agir. Das ilusões das novelas à celebração da liberdade

Agir é o convidado da semana do Posto Emissor. O músico edita na próxima semana um novo álbum, intitulado “Cantar Carneiros”, e regressa ao podcast da BLITZ para falar sobre as canções nascidas das suas “insónias crónicas”, muitas delas gravadas ao primeiro take, entre as quais se econtram duetos com Bárbara Tinoco, Milhanas e Tainá e uma colaboração inesperada com a atriz Isabel Ruth.

A importância de manter vivas as memórias do 25 de Abril, as recordações que guarda dos tempos de criança em que andou na estrada com o pai, Paulo de Carvalho, a forma como recebeu as provocações públicas de André Ventura, a falta de realismo que vê nos argumentos das telenovelas e aquilo que teria feito se tivesse sido convidado para atuar este ano na Festa do Avante foram outros assuntos abordados na conversa com Agir.

No Posto Emissor desta semana, destacamos também a corrida aos bilhetes para os concertos dos Coldplay, antecipamos a primeira edição do festival MEO Kalorama, que arranca esta quinta-feira em Lisboa, e fazemos um resumo do que foi o festival minhoto de Vilar de Mouros. Debruçamo-nos ainda sobre o novo álbum dos Muse, “Will of the People”, e deixamos-lhe, como é hábito, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor.