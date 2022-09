Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Agir: “O novo disco tem muito a ver com as minhas insónias crónicas. Foi feito nestes dois anos menos bons”

Agir é o convidado da semana do podcast Posto Emissor. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, apresenta-nos o novo álbum, “Cantar Carneiros”, com edição a 9 de setembro, e fala-nos sobre a inesperada colaboração com a atriz Isabel Ruth, aquilo que o fez descartar as canções que estava a gravar antes da pandemia e a necessidade de ser “um bocadinho egoísta” em palco. “Não sei se vai correr bem, mas deu-me muito gozo fazer um álbum mais acústico”

