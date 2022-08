Pedro Abrunhosa: “Obrigado, Marta Temido! Portugal deve-lhe ter enfrentado um vírus com uma coragem só dada aos grandes líderes”

Pedro Abrunhosa usou as redes sociais para publicar uma carta aberta a Marta Temido, ex-ministra da Saúde.

“Obrigado, Marta Temido! Portugal deve-lhe ter enfrentado um vírus, do qual ninguém conhecia absolutamente nada, com uma determinação e coragem só dada aos grandes líderes. E os grandes líderes não são aqueles que sabem todas as respostas mas os que, perante as dúvidas, ouvem todas as perguntas”, escreve o músico do Porto.

“A política consiste em saber tomar decisões quando os dados são escassos e as vozes ‘opinativas’ muitas e contraditórias: tomar decisões é sempre melhor do que a inação, a negação ou o pânico”, acrescenta Abrunhosa, centrando-se na ação da ministra, que esta semana pediu a demissão, durante a fase mais crítica da pandemia de covid-19: “desta pandemia podemos ter crescido tanto científica como politicamente muito graças ao seu trabalho, à sua disposição em enfrentar um mundo de preconceitos e ignorância, à sua frontalidade e coragem”.

Abrunhosa termina a mensagem voltando a referir o seu sentimento de gratidão: “Não queria ter tido outra ministra da Saúde para encabeçar a luta contra a covid-19. É com essa lucidez e humildade que se constrói a inteligência da democracia. Muito obrigado, Marta!”. O ‘post’ teve reações de aprovação do também músico Dino D'Santiago ("amor com amor se paga") e do canoísta Fernando Pimenta ("completamente de acordo").