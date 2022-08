Arcade Fire ovacionados no regresso aos palcos depois das acusações de índole sexual contra Win Butler

Os Arcade Fire atuaram esta terça-feira em Dublin, Irlanda, naquele que foi o primeiro concerto da nova digressão europeia do grupo, e o primeiro desde que Win Butler foi acusado de conduta sexual imprópria por quatro mulheres, situação denunciada na passada semana numa investigação da “Pitchfork”.

Na sala 3Arena da capital irlandesa, os Arcade Fire receberam contudo uma enorme ovação ao entrar em palco, ao som de ‘Wake Up’.

O frontman dos Arcade Fire pouco falou em palco, não tendo feito qualquer referência às acusações de que foi alvo, e posando para fotografias com os fãs antes do espetáculo. No final, agradeceu-lhes “do fundo do coração”.

Reagindo às acusações de que é alvo, o músico admitiu ter tido relações sexuais fora do seu casamento com Régine Chassagne (sua companheira também na banda), atribuindo-as a um período de depressão e adição alcoólica, alegando porém que não manteve relações que não fossem consensuais.