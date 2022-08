A primeira fotografia dos Foo Fighters depois da morte de Taylor Hawkins

Conhece-se esta quarta-feira a primeira foto dos Foo Fighters após a morte de Taylor Hawkins, que sucedeu inesperadamente em março deste ano.

Numa imagem partilhada pelo site norte-americano “Consequence of Sound” pode ver-se a banda de Dave Grohl fotografada esta terça-feira em Londres (Inglaterra) por Danny Clinch. Os Foo Fighters estão na capital inglesa para o primeiro de dois concertos de homenagem ao seu baterista, espetáculo que terá lugar no próximo sábado no Estádio de Wembley e conhecerá transmissão em direto via YouTube, com a participação da banda norte-americana, acompanhada por músicos dos Queen, Metallica, Queens of the Stone Age, AC/DC, Led Zeppelin e Nirvana.

Na foto agora divulgada vemos Dave Grohl em destaque, à frente dos restantes companheiros: o teclista Rami Jaffee, o baixista Nate Mandel e os guitarristas Chris Shiflett e Pat Smear (da esquerda para a direita).