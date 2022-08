Como ver o concerto de homenagem a Taylor Hawkins dos Foo Fighters, que se realiza este sábado em Londres

É já no próximo sábado que se irá realizar o primeiro concerto de homenagem a Taylor Hawkins, que terá lugar no Estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra).

O evento irá contar com os Foo Fighters, que regressarão assim aos palcos pela primeira vez desde a morte do seu baterista, em fevereiro, e com um restante elenco de verdadeiro luxo: Travis Barker, Nandi Bushell, Martin Chambers, Chris Chaney, Chevy Metal, Stewart Copeland, Josh Freese, Liam Gallagher, James Gang, Violet Grohl, Omar Hakim, Justin Hawkins, Shane Hawkins, Joshua Homme, Chrissie Hynde, Alain Johannes, Brian Johnson, John Paul Jones, KESHA, Greg Kurstin, Geddy Lee, Alex Lifeson, Brian May, Krist Novoselic, Nile Rodgers, Mark Ronson, Luke Spiller, Supergrass, Roger Taylor, Rufus Taylor, Lars Ulrich, Wolfgang Van Halen e, ainda, uma participação especial de Dave Chappelle e Chris Rock.

O concerto será transmitido em direto através no YouTube. A transmissão terá início pelas 16h30, hora em Portugal continental. A MTV Portugal irá também transmiti-lo em diferido, no domingo, pelas 20h10.

O baterista dos Foo Fighters morreu a 25 de março deste ano, num quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia. Um segundo concerto de homenagem está marcado para 27 de setembro, no Kia Forum, em Los Angeles (EUA).