Grandes momentos de Iggy Pop em Vilar de Mouros: vídeos de ‘Lust for Life’, ‘The Passenger’ e ‘I Wanna Be Your Dog’

Iggy Pop foi um dos grandes destaques da edição deste ano do festival EDP Vilar de Mouros, tendo atuado no último dia do evento.

Veja os vídeos de 'The Passenger', 'Lust for Life' e 'I Wanna Be Your Dog':

"Ao longo de uma prestação feérica - a voz está na mesma, a banda que o acompanha é brilhante -, 'T.V. Eye' e 'I Wanna Be Your Dog', ambas de seguida, espalharam gasolina pelo recinto", pode ler-se na reportagem BLITZ.

"Até final ainda se ouviria o saxofone de 'Fun House', o verso-tatuagem que torna 'Gimme Danger' um portento (kiss me like the ocean breeze...), e um agradecimento: "isto faz com que a vida faça sentido". Para alguns, a vida também só faz sentido com Iggy Pop".

Do alinhamento fizeram parte não só algumas das suas mais emblemáticas canções a solo, como também temas dos Stooges. Confira o alinhamento completo do concerto de Iggy Pop e veja alguns vídeos do mesmo:

Rune (Noveller Intro)

Five Foot One

T.V. Eye

I Wanna Be Your Dog

The Endless Sea

Lust for Life

The Passenger

Death Trip

Fun House

Mass Production

Free

Gimme Danger

I'm Sick of You

Down on the Street

Search and Destroy