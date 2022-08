Antes do concerto em Vilar de Mouros, Iggy Pop foi a banhos e tirou uma fotografia

Iggy Pop sobe este sábado ao palco do festival EDP Vilar de Mouros, na condição de cabeça de cartaz. Depois de um concerto em Vigo, na Galiza, há uma semana, o veterano terá permanecido na região, divulgando na sexta-feira uma foto no mar da Praia de Lagos, em Bueu, nas Rías Baixas galegas. Na legenda as iniciais TGIF, isto é, "thank god it's friday", ou "graças a Deus, é sexta-feira".

Iggy Pop sobe ao palco do EDP Vilar de Mouros este sábado às 23h30. No Festival Latitudes, em Vigo, a 20 de agosto, apresentou um alinhamento de 17 canções terminando com uma 'rajada' de Stooges.

Setlist do concerto de Vigo:

Rune (Noveller Intro)

Five Foot One

T.V. Eye (The Stooges)

I Wanna Be Your Dog (The Stooges)

The Endless Sea

Lust for Life

The Passenger

Death Trip (Iggy and The Stooges)

James Bond

Sister Midnight

Mass Production

Free

Gimme Danger (Iggy and The Stooges)

I'm Sick of You (Iggy and The Stooges)

Down on the Street (The Stooges)

Search and Destroy (Iggy and The Stooges)

Fun House (The Stooges)