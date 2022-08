Coldplay em Portugal: anunciado terceiro concerto em Coimbra depois de dois esgotados

Há um terceiro concerto dos Coldplay em Coimbra: será a 20 de maio de 2023, anuncia a promotora Everything Is New. Sucede aos de 17 e 18 de maio (anunciado esta quinta-feira), ambos esgotados pouco tempo depois da abertura da bilheteira. Serão os primeiros concertos da banda de Chris Martin em Portugal desde um espetáculo no Estádio Dragão, Porto, em 2012.

Recorde-se que, em reunião do executivo municipal no início da semana, o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, afirmou que o número de concertos dos Coldplay em Coimbra seria “no mínimo um ou, no máximo, quatro”. “Admitimos que [em Coimbra] não ficaremos por um, com certeza”, acrescentou, referindo-se ao acordo estabelecido com a Everything Is New, produtora dos espetáculos. O ”Diário de Coimbra", na edição desta quinta-feira, avança que deverá ser três o número de concertos na cidade

Os bilhetes para este terceiro concerto encontram-se à venda, mantendo-se os preços e condições do primeiro e segundo espetáculos:

BILHETES

Relvado - 85€

Bancada Nascente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Poente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Nascente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Poente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Sul Inferior - 90€ (com marcação)

Bancada Sul Superior - 65€ (com marcação)

Mobilidade Condicionada - 65€

PACOTES VIP

Higher Power Early Entry - 215€

Biutyful Hot Ticket - 230€

Coloratura Hot Ticket - 300€

My Universe Lounge - 500€

A promotora Everything Is New indica que existe um limite de compra de 6 bilhetes por pessoa para evitar açambarcamentos, restrição que é de 4 por pessoa no caso dos pacotes VIP. Os bilhetes adquiridos não podem ser trocados. A organização desaconselha a aquisição de bilhetes fora do circuito oficial, nomeadamente o mercado secundário, indicando como locais de venda autorizados FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP, Ticketline.pt, Seetickets.com, Masqueticket.com e o site da Everything Is New.

Veja o mapa do estádio para perceber a que locais dizem respeito os bilhetes à venda:

Este é o conteúdo dos pacotes VIP, de acordo com o comunicado da Everything Is New:

HIGHER POWER EARLY ENTRY inclui:

• Um (1) bilhete para Plateia em Pé;

• Entrada antecipada na Plateia em Pé antes dos portadores de bilhete normal para plateia em pé;

• Uma (1) pulseira ecológica oficial de Coldplay;

• Um (1) brinde sustentável de Coldplay com design especial;

• Check-in e equipa de apoio exclusivo no local.

COLORATURA HOT TICKET inclui:

• Um (1) bilhete para Bancada Nascente Inferior (lugar sentado e marcado);

• Uma (1) pulseira ecológica oficial de Coldplay;

• Um (1) brinde sustentável de Coldplay com design especial;

• Check-in e equipa de apoio exclusivo no local.

BIUTYFUL HOT TICKET inclui:

• Um (1) bilhete para Bancada Nascente Superior (lugar sentado e marcado);

• Um (1) laminado e lanyard ecológico oficial de Coldplay;

• Um (1) brinde sustentável de Coldplay com design especial;

• Check-in e equipa de apoio exclusivo no local.

MY UNIVERSE LOUNGE inclui:

• Um (1) bilhete para Bancada Nascente Inferior (lugar sentado e marcado);

• Convite de acesso pré-espetáculo ao My Universe Lounge incluindo: cocktail de boas vindas com snacks, refeição ligeira e bar aberto com cerveja, vinho e refrigerantes;

• Uma (1) pulseira ecológica oficial My Universe Lounge;

• Um (1) brinde sustentável de Coldplay com design especial;

• Oportunidade de aceder à loja de merchandise da tour antes do espetáculo;

• Oportunidade de tirar fotografia no cenário My Universe Lounge para comemorar a noite;

• Check-in e equipa de apoio exclusivo no local.

A 17, 18 e 20 de maio de 2023, as portas do Estádio Municipal de Coimbra abrem às 17h, com o início dos espetáculos (eventuais atuações de primeira parte ainda por anunciar) a ocorrer às 18h45.