Os Coldplay podem dar até quatro concertos em Portugal. "Não ficaremos por um, com certeza"

Os Coldplay podem dar mais três concertos no Estádio Cidade de Coimbra, além daquele que já foi anunciado para 17 de maio de 2023.

A revelação parte do vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, que durante reunião do executivo municipal avançou que o anúncio do primeiro concerto culmina “um processo de negociação que se arrastou durante aproximadamente cinco meses”. A cidade enfrentou, refere o autarca, a concorrência de Lisboa e Porto.

O número de concertos, afirma Veiga, é "no mínimo um ou, no máximo, quatro”. “Admitimos que [em Coimbra] não ficaremos por um, com certeza”, acrescentou, referindo-se ao acordo estabelecido com a Everything Is New, produtora dos espetáculos.

O anúncio deste regresso dos Coldplay a Portugal, que dará início à fase europeia da corrente digressão, chegou esta segunda-feira, tendo já na semana passada a SIC avançado com a notícia de que a banda britânica teria dois concertos marcados em Coimbra em 2023. A eventual segunda data, 19 de maio, não foi entretanto confirmada.

Depois de Portugal, a "Spheres World Tour" rumará a Barcelona (24 e 25 de maio), Manchester (31 de maio e 1 de junho), Cardiff (6 de junho), Nápoles (21 de junho) e Milão (25 e 26 de junho), Zurique (1 de julho), Copenhaga (5 e 6 de julho), Gotemburgo (8 e 9 de julho) e Amesterdão (15 e 16 de julho).

Integrado na "Spheres World Tour", o espetáculo em Coimbra terá bilhetes à venda pelos seguintes preços: €65,00 para a bancada sul superior (com marcação) e mobilidade condicionada; €85,00 para o relvado; €90,00 para a bancada sul inferior (com marcação); €120,00 para as bancadas nascente e poente superiores (com marcação); e €150,00 para as bancadas nascente e poente inferiores (também com marcação).

A sua compra é limitada a 6 unidades por pessoa, confirmou à BLITZ Álvaro Covões, diretor da promotora Everything is New.