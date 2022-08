Arctic Monkeys anunciam novo álbum, "The Car": veja o alinhamento, a capa e a nova fotografia da banda

Os Arctic Monkeys anunciaram esta quarta-feira a edição de um novo álbum. Intitulado ‘The Car’, o sétimo disco da banda, sai a 21 de outubro.

Contando com 10 novas canções compostas por Alex Turner, é produzido por James Ford e foi gravado entre Suffolk e Londres (no Reino Unido) e Paris (França).

Anuncia-se, de acordo com o comunicado da editora Domino, "uma paisagem musical nova e pomposamente orquestrada".

Veja o alinhamento e a capa de "The Car", uma imagem da autoria de Matt Helders, baterista da banda e também fotógrafo:

There’d Better Be A Mirrorball

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Sculptures Of Anything Goes

Jet Skis On The Moat

Body Paint

The Car

Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Sense

Com o anúncio do novo álbum foi também divulgada uma nova foto da banda:

zackery michael

O grupo inglês está presentemente em digressão, tendo regresso previsto a Portugal no próximo dia 2 de setembro enquanto cabeça de cartaz do segundo dia do festival MEO Kalorama, cuja edição de estreia se realiza no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

É de esperar que a banda possa apresentar canções novas em Portugal, dado que esta terça-feira, em Zurique (Suíça), mostrou 'I Ain't Quite Where I Think I Am', a segunda canção do alinhamento de "The Car".