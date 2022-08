Arctic Monkeys estreiam canção nova ao vivo, a uma semana do regresso a Portugal

Os Arctic Monkeys apresentaram uma canção nova, 'I Ain't Quite Where I Think I Am', durante um concerto em Zurique (Suíça), esta terça-feira.

Este é o primeiro tema conhecido daquele que será o sétimo álbum de estúdio da banda britânica, cuja data de lançamento é ainda desconhecida.

Como mostram alguns vídeos captados pelos fãs, 'I Ain't Quite Where I Think I Am' tem uma sonoridade bastante próxima de "Tranquility Base Hotel & Casino", álbum que os Arctic Monkeys editaram em 2018.

Recorde-se que os Arctic Monkeys irão regressar a Portugal já no próximo dia 2 de setembro, para um concerto integrado na primeira edição do festival MEO Kalorama, em Lisboa.