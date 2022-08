Bruce Dickinson dos Iron Maiden dança como qualquer outro pai feliz no casamento do filho

Bruce Dickinson pode ser o vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, os Iron Maiden, mas nos seus tempos livres é um pai babado como qualquer outro.

Prova disso é o vídeo que foi divulgado de Dickinson a dançar no casamento do seu filho, Austin, no início deste mês - e que o mostra a fazer os mesmos movimentos de dança embaraçosos que se conhecem dos pais.

Veja aqui:

Os Iron Maiden atuaram em Portugal a 31 de julho último, um espetáculo integrado na digressão "Legacy of the Beast" que teve lugar no Estádio Nacional