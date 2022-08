PJ Harvey gravou uma versão de 'Who By Fire', tema de Leonard Cohen, para a série "Bad Sisters", da Apple TV+.

A atriz e produtora Sharon Horgan explicou ter convidado propositadamente PJ Harvey para fazer esta versão, assumindo-se fã da artista britânica.

"Assim que a série avançou, pensei imediatamente na letra da 'Who By Fire' e em quão perfeito seria [incluir a canção]", disse.

'Who By Fire', que com PJ Harvey ganha uma aura assustadora, já se encontra disponível para escuta: