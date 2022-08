Techno à hora do jantar? O frio de Kelly Lee Owens no Vodafone Paredes de Coura

Hábil tecelã de uma música eletrónica que tanto descansa em paisagens dream pop como no tecno mais aguerrido, a galesa Kelly Lee Owens esteve inicialmente escalada para o palco secundário deste penúltimo dia do Vodafone Paredes de Coura, num horário de fim de tarde dado a descobertas.

Promovida ao palco principal devido à passagem do concerto dos BadBadNotGood para um dia anterior, a artista - sozinha em palco com a sua maquinaria - deu um espetáculo demasiado hermético e descarnado para um palco que merecia, às 21h45, um nome mais mobilizador. Talvez merecesse uma banda, económica que fosse, e não um debitar de música pré-gravada, com completo cabimento num 'live act' de festival 'boutique' ou num 'after hours' mais hedonista, mas um tanto ou quanto 'barato' a esta hora numa sexta à noite de Paredes de Coura.

Começando com canções mais lentas e delicadas, Owens acabaria por enveredar por uma direção mais agressiva, culminando num tecno madrugador que nos levou a olhar para o relógio: ainda não são 11 da noite, apesar de a música nos empurrar para as 4 da matina, aquela hora em que olhar para o palco talvez não seja assim tão importante. A multidão, excetuando as filas da frente, não reagiu com grande entusiasmo. É cedo demais.

Sem história, um concerto que teria sido mais do que apropriado num espaço mais aconchegante e com os indefetíveis do seu lado - discos como "Kelly Lee Owens", de 2017, e "Inner Song", de 2020, justificam-no mais do que o último - revelou-se um sonoro 'apagão'.