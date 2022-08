Há 20 anos, os Nickelback eram 'expulsos' à lei da força do Festival da Ilha do Ermal

19 de agosto de 2002, no finado festival da Ilha do Ermal, em Vieira do Minho. Debaixo de uma chuva de pedras, batatas, fruta e garrafas, os canadianos Nickelback nem dois temas conseguiram alinhar, apesar da entrada a todo o gás. Os autores do 'massacre' foram os fãs dos Slipknot, grupo que era cabeça de cartaz do festival.

Furiosa, a banda deixou o recinto a alta velocidade, varrendo tudo o que estava ao seu alcance pelas janelas das carrinhas. O episódio do Ermal fez mossa e os Nickelback despediram o manager, acusando-o de os ter 'entalado' num festival de heavy metal. A versão do vocalista Chad Kroeger à imprensa do seu país: "o festival era ao pé de uma pedreira, por isso havia muita munição".

20 anos depois, até o site norte-americano "Stereogum" recordou este não-concerto histórico: