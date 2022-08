O disparo certeiro dos Murder Capital no Vodafone Paredes de Coura

Por vezes bastam alguns segundos para perceber que um concerto nos irá marcar. No caso dos Murder Capital, uma banda jovem de Dublin, na Irlanda, bastou a entrada em palco de James McGovern, numa postura entre o desafio e o desdém - não muito distante, na verdade, de Grian Chatten, vocalista dos seus conterrâneos Fontaines D.C., que em julho vimos em Algés. O homem que dá a cara pelos Murder Capital, porém, acrescenta à pinta irlandesa uns óculos de sol e um cigarro no canto da boca, enquanto a sua banda esbanja energia rock em sucessivas 'bofetadas'. À terceira rajada de vento punk e pós-punk, já o vocalista está no meio do público, ostentando uma saudável vontade de partir tudo. É uma entrada e pêras para uma banda que tem partilhado palco com os cabeças de cartaz desta noite, os Idles, e com os já referidos Fontaines D.C. Se em termos de composição parecem estar, ainda, aquém destes companheiros de digressão, os autores de 'More Is Less' são fortes na criação de ambientes e na partilha - perdoem-nos a repetição da expressão, mas parece ser a ideia forte desta noite - de uma forte energia com o público do palco secundário.

Mais góticos do que as bandas a que habitualmente são comparados (alguém a nosso lado fala, a certa altura, do festival Entremuralhas), os Murder Capital atravessam também, a espaços, a estrada rock estrelada de bandas como os saudosos The Walkmen ('Don't Cling To Life') e, com os temas mais rock do seu álbum de estreia, "When I Have Fears", asseguram um óptimo aquecimento para os Idles, que ali ao lado se preparam para tomar de assalto o palco principal.