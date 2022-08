Linda Martini partilham vídeo emocionante da multidão no festival de Paredes de Coura. “Sempre e para sempre o vosso amor”

Os Linda Martini partilharam um vídeo do público presente no seu concerto no Vodafone Paredes de Coura. "Sempre e para sempre o vosso amor", pode ler-se na legenda, ao lado de imagens de uma multidão devota.

Os Linda Martini atuaram na quarta-feira em Paredes de Coura, tendo sido esta a sua sexta presença no festival minhoto.

"Todos vestidos de negro, e contornando como sempre qualquer protagonismo individual, os Linda Martini propuseram-se a cumprir o seu propósito quase ancestral: o de "suar [assim mesmo, de transpirar] em português", pode ler-se na reportagem BLITZ.

"Primeira pedrada dos Linda Martini no lago da música portuguesa, 'Amor Combate' provou ainda tocar nos corações machucados de quem reconhece a canção de 2006 aos primeiros acordes. À confissão de André Henriques [...] segue-se a catarse potenciada pela bateria diabólica de Hélio Morais e a impressão de que esta rapaziada é a mais sensível das bandas 'duras', ou então a mais dura das bandas sensíveis".

Veja o vídeo: