Coldplay têm imagens de Coimbra no novo vídeo

Os Coldplay incluíram imagens da cidade de Coimbra no novo vídeo, da canção 'Humankind', e os fãs portugueses já especulam sobre um eventual regresso da banda britânica a Portugal. Além de Coimbra, também surgem no vídeo imagens de Copenhaga, Barcelona, Zurique ou Milão.

A banda liderada por Chris Martin não atua em Portugal desde 2012, quando subiu ao palco do Estádio do Dragão, no Porto, tendo neste momento apenas confirmados concertos no Reino Unido e América do Sul até ao início de novembro.

Veja o vídeo de 'Humankind' e recorde o primeiro concerto dos Coldplay em Portugal, no festival Paredes de Coura, em 2000.