Shakira e Gerard Piqué disputam avião privado de 20 milhões de euros

O processo de separação de Shakira e Gerard Piqué levou o ex-casal a tribunal para disputar a custódia dos dois filhos, Milan de 9 anos e Sasha de 7, mas também para decidir quem fica com o avião privado que compraram para as viagens em família. Segundo o jornal Prensa Libre, a cantora colombiana e o futebolista espanhol não se entendem quanto ao jato, avaliado em 20 milhões de euros.

Com capacidade para 10 passageiros, o avião, um Learjet 60XR, terá sido modificado a pedido do ex-casal, que pretendia ter um quarto com duas camas, uma sala de jantar e um espaço com uma televisão de grandes dimensões a bordo.

Recorde-se que Shakira confirmou a separação de Piqué em junho passado, depois de meses de especulação: "Temos pena de confirmar que nos estamos a separar. Para o bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade, pedimos que respeitem a nossa privacidade".

O ex-casal esteve junto durante 12 anos e a intenção da cantora é mudar-se para Miami, nos Estados Unidos, com o futebolista a manter a sua residência em Barcelona. Shakira enfrenta também a justiça devido a acusações de fraude fiscal, com o Ministério Público espanhol a pedir oito anos e dois meses de prisão e o pagamento de uma multa de 23 milhões de euros.