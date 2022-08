Festival F confirma últimos nomes e anuncia horários dos concertos

Os PAUS são uma das últimas confirmações do cartaz do Festival F, que regressa ao centro histórico de Faro entre os dias 1 e 3 de setembro. Além de artistas regionais e DJ sets de Kura, Karetus ou Danni Gato, a organização do evento, que este ano contará com dois novos palcos - serão, ao todo, 9 -, revelou também esta tarde os horários de todos os concertos, que podem ser consultados no final desta página.

Além da música, o festival contará com tertúlias diárias, exposições de arte contemporânea e espetáculos de stand up comedy, com nomes como Hugo Sousa, Inês Coimbra, Duarte Pita Negrão, Dário Guerreiro ou Madalena Malveiro. As portas do recinto abrem às 18h e os encerram às 05h. À venda nos locais habituais, os passes gerais custam €54,00 e os bilhetes diários estão à venda por €22,00.

1 de setembro

03h00 Danni Gato (Palco Ria)

02h00 Wilson Honrado (Palco Castelo)

01h45 Pedro Mafama (Palco Magisterio)

01h30 Wet Bed Gang (Palco Ria)

00h45 Syro (Palco Sé)

00h15 Lon3r Johny (Palco Quintalão)

00h00 Viviane (Palco Magisterio)

23h45 The Black Mamba (Palco Ria)

23h30 Rita Vian (Palco Museu)

22h45 Nenny (Palco Sé)

22h30 Cláudia Pascoal (Palco Quintalão)

22h00 Lhast (Palco Magisterio)

21h45 Bárbara Bandeira (Palco Ria)

21h30 Carol (Palco Museu)

20h45 José Cid com Orquestra Clássica do Sul (Palco Sé)

20h30 Katalina (Palco Quintalão)

19h45 A Garota Não (Palco Museu)

2 de setembro

03h00 Karetus (Palco Ria)

01h45 PAUS (Palco Magisterio)

01h30 Richie Campbell (Palco Ria)

00h45 T-Rex (Palco Sé)

00h15 Bateu Matou (Palco Quintalão)

00h00 Benji Price (Palco Magisterio)

23h45 HMB (Palco Ria)

23h00 Vitão (Palco Sé)

22h30 Matay (Palco Quintalão)

22h30 Milhanas (Palco Museu)

22h00 Rita Rocha (Palco Magisterio)

21h45 Agir (Palco Ria)

21h30 Suricata (Palco Museu)

21h00 Marco Rodrigues (Palco Sé)

20h30 Cassete Pirata (Palco Quintalão)

19h45 Mari Segura (Palco Museu)

3 de setembro

03h00 Kura (Palco Ria)

02h00 Carolina Torres (Palco Castelo)

01h45 Saída de Emergência (Palco Magisterio)

01h30 Julinho KSD (Palco Ria)

00h45 Chico da Tina (Palco Sé)

00h15 Domingues (Palco Quintalão)

00h00 Jüra (Palco Magisterio)

23h45 Dino D’Santiago (Palco Ria)

23h30 Nuno Lanhoso (Palco Museu)

23h00 Ivandro (Palco Sé)

22h30 Irma (Palco Quintalão)

22h00 Beatriz Rosário (Palco Magisterio)

21h45 Miguel Araújo (Palco Ria)

21h30 Leo Middea (Palco Museu)

21h00 Luís Trigacheiro (Palco Sé)

20h30 Mimi Froes (Palco Quintalão)

19h45 Mateus Verde (Palco Museu)