Morreu a atriz Anne Heche

Morreu aos 53 anos Anne Heche. A notícia é avançada pela família da atriz.

Anne Heche não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente de viação que sofreu no passado dia 5. Estava em morte cerebral. Deixa dois filhos.

A atriz sofreu uma grave lesão cerebral e entrou em coma, não tendo abandonado o estado crítico desde que foi hospitalizada. “Há muito tempo que [Anne] manifestou a intenção de doar os órgãos", avançou esta sexta-feira o porta-voz de Heche, abrindo caminho ao cenário irreversível que se verificou.

Heche sofreu queimaduras graves após o carro onde seguia se ter incendiado, na sequência de um forte embate contra um edifício em Los Angeles.

Revelada no início dos anos 90, destacou-se sobretudo no cinema de final da mesma década: desempenhou o papel de namorada de Johnny Depp em "Donnie Brasco" (1997), tendo desde logo sido chamada para êxitos como o filme de terror "Sei o que Fizeste no Verão Passado" (1997). No mesmo ano foi notícia o seu relacionamento amoroso com a atriz e apresentadora de televisão Elle DeGeneres, que terminou em 2000. "Seis Dias Sete Noites", ao lado de Harrison Ford, em 1998, foi outro dos seus papéis de maior destaque, ainda antes da chegada do século XXI.

A sua vida pessoal não foi isenta de atribulações e tragédia: em 2001, publicou o livro de memórias "Call Me Crazy", que detalhou a sua educação como a mais nova de cinco filhos numa família que mudou 11 vezes de casa durante a sua infância. Quando Heche tinha 13 anos, o seu pai morreu de sida. Heche alegou também que sofreu abusos sexuais por parte do pai, em criança, acusação contestada por outros familiares. Três meses após a morte do pai, o irmão de Heche, Nathan, morreu num acidente de carro, encarado como possível suicídio. Heche afastou-se da mãe pouco depois.

Heche terá concluído a participação em vários filmes ainda por estrear, bem como a série de televisão "The Idol" (com os músicos The Weeknd e Troye Sivan, bem como Lily Rose-Depp, filha de Vanessa Paradis e Johnny Depp), que se encontra em pós-produção.