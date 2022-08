Anne Heche permanece em coma e o seu estado é considerado “extremamente crítico”

Anne Heche encontra-se a lutar pela vida, após ter sofrido um grave acidente de viação na passada sexta-feira. A atriz, de 53 anos, embateu com o seu carro num edifício, em Los Angeles. A viatura acabaria por se incendiar, tendo Heche ficado presa no interior.

O representante da atriz afirmou, em comunicado citado pela "Variety", que Heche só consegue respirar com a ajuda de máquinas, devido a uma grave lesão no pulmão, e apresenta também queimaduras no corpo que exigem intervenção cirúrgica. O mesmo porta-voz acrescentou que Heche se encontra em estado de coma, desde o acidente e que "notícias anteriores de que se encontrava estável não correspondem à realidade". Pelo contrário, o seu estado de saúde é considerado "extremamente crítico".

As autoridades estão a investigar as causas do acidente da atriz de "Donnie Brasco" e "6 dias 7 noites", tendo já obtido autorização para testar o seu sangue para a presença de álcool ou drogas.