Uma mulher e os seus três filhos estão desaparecidos. Moravam na quinta do ator Ezra Miller

A polícia norte-americana está a investigar o desaparecimento de uma mãe de 25 anos e dos seus três filhos pequenos da quinta de Ezra Miller no estado de Vermont, onde estariam a viver. Segundo a "Rolling Stone", as autoridades locais desconfiam que Miller poderá estar a tentar esconder a localização dos desaparecidos.

Com base nas informações divulgadas pela publicação, o ator de 29 anos, conhecido pelos seus papéis em filmes como "Temos de Falar Sobre Kevin" ou "Liga da Justiça", terá albergado a mãe e os seus três filhos em junho passado, mas defende agora que já não se encontram na sua quinta há vários meses. Em documentos apresentados em tribunal, pode ler-se: "Miller, proprietário da residência, defende que a mãe e as crianças não têm ficado lá nos últimos dois meses. Isso contradiz imagens publicadas pela mãe nas redes sociais, no final de julho, alegadamente captadas no interior da residência".

Em junho, veio a público a notícia de que o ator estaria a albergar os agora desaparecidos em condições pouco seguras. O alerta foi dado, inicialmente, pelo pai das crianças, que se mostrou preocupado com a existência de armas na propriedade de Miller. e o desaparecimento foi reportado depois de a polícia de Vermont ter tentado entregar à mãe uma ordem judicial urgente com a intenção de lhe retirar as crianças por receios de segurança.

Esta situação surge poucos dias depois de Miller ter sido acusado de roubo por, alegadamente, ter invadido uma casa particular, também em Vermont, para roubar bebidas alcoólicas. Em março, o ator foi detido no Havai por conduta desordeira, já em junho uma criança de 12 anos e a sua mãe conseguiram uma ordem de restrição de aproximação depois de uma discussão com o ator que envolveu uma arma.