Dentro de 10 dias, os Pixies sobem ao palco do festival de Paredes de Coura. Mas hoje há uma canção nova para ouvir

Os Pixies mostraram um novo single, 'Vault of Heaven'. O tema fará parte do alinhamento de "Doggerel", o próximo álbum de estúdio da banda norte-americana, com data de lançamento marcada para 30 de setembro.

'Vault of Heaven' conta com um videoclip realizado por Charles Derenne, onde um "Zorro" de capa e fato de banho se encontra com imitadores de Elvis Presley e Marilyn Monroe.

Recorde-se que os Pixies atuarão no festival de Paredes de Coura, subindo ao palco no dia 20 deste mês.

Ouça aqui 'Vault of Heaven':