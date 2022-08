Lil Uzi Vert atuou no passado fim de semana no festival Outside Lands, em São Francisco (EUA). O concerto ficou marcado por uma invasão de palco, da parte de um fã.

Em vez de deixar os seguranças expulsar o homem do palco, Lil Uzi Vert pediu-lhes para ter calma e aproveitou para dar um abraço, e tirar uma selfie, com o fã em questão.

O momento foi registado em vídeo: