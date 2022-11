Estado de saúde de Anne Heche é “estável” mas a atriz apresenta “queimaduras graves”

O estado de saúde de Anne Heche é "estável", na sequência do acidente de viação que obrigou à sua hospitalização na passada sexta-feira. Anne Heche encontra-se com queimaduras consideradas graves.

Heche embateu com o carro contra vários edifícios, em Los Angeles (EUA). A viatura incendiou-se com a atriz no interior. Heche começou por chocar contra uma garagem, mas após alguns transeuntes a tentarem resgatar, arrancou e colidiu com outro edifício. Um vídeo obtido pelo "TMZ" mostra-a a acelerar num bairro residencial.

Acredita-se que a atriz estivesse a conduzir alcoolizada, uma vez que foi encontrada uma garrafa no interior seu carro. O frágil estado de saúde da atriz à entrada no hospital não permitiu fazer testes de alcoolémia.

Anne Heche nunca escondeu as suas lutas contra o vício: "bebi, fumei, meti drogas e tive sexo. Fiz de tudo", contou ao canal "ABC" em 2001.