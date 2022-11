Os Slipknot lançaram mais um single de "The End, So Far", o seu novo álbum de estúdio.

'Yen' mostra o lado mais experimental da banda norte-americana, iniciando de forma calme e melódica, antes de "explodir" no refrão.

'Yen' é o terceiro single a ser retirado de "The End, So Far", que estará disponível a partir do dia 30 de setembro. Ouça aqui: